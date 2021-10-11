Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан дала українцям поради щодо поліпшення життя, а також поділилася кадрами романтичної фотосесії.

Як пише Politeka.net, кохана Михайла Заливако поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Анна вирішила розповісти передплатникам, як поліпшити своє життя.

"Ми самі ускладнюємо своє життя, хоча рішення завжди поруч, але ми його не помічаємо", - написала дівчина.

Для початку Богдан запропонувала щовечора аналізувати минулий день, щоб зрозуміти, що можна було б зробити по-іншому. Дівчина також порадив щодня читати хоча б 30 хвилин, бути більш спостережливим, записувати будь-які свої ідеї, вивчати добірки цитат і вибирати для себе «корисну пораду дня».

"Бери більше від оточуючих тебе людей. Навколо тебе-кругообіг прикладів, ідей, слів, відносин, помилок, досвіду. Помічай і використовуй на свою користь ... завжди носи з собою книгу або журнал ... Розмірковуй. Візьми це в звичку. Це - і "гімнастика для мізків", і відмінна можливість вносити ясність в твої дії...Обов'язково прописуєте свої основні і проміжні цілі з датами", - продовжила Богдан.

Цей корисний пост вона супроводила фотографіями з їх з Заливако спільної фотосесії. На знімках пара обіймається і виглядає дуже щасливою.

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