Коханій Михайла Заливако, переможниці шоу "Холостяк" Анні Богдан, дісталося вдома від норовливої подружки, кадри облетіли Мережу.
28-річна дівчина, на яку звалилася небувала слава після фіналу "Холостяка", активно веде свій Instagram, "звітуючи" перед публікою, де була і що робила. У своїх нових "сторіз" Аня показала, як вони з Мішею побували в зоопарку, передає Politeka.net.
Парочка зупинилася біля вольєра з ведмедем і клітки з сурикатами. Крім того, вони вдосталь повеселилися просто гуляючи за містом.
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Але після повернення додому Богдан чекав сюрприз і власний "зоопарк". Кохана "Холостяка" зняла, як ніжиться в ліжку зі своєю пухнастою подружкою кішкою.
"Лається, що на два дні поїхали", - останній не сильно сподобався тривалий від'їзд господарів, тому вона виявила невдоволення тим способом, яким вміє - вкусивши господиню за ніс.
"Ай, кусаєшся? Скучила?", - гралася з кішкою Аня.
Як відомо, Богдан і Заливако стали жити разом в столиці буквально відразу ж після фіналу "Холостяка". Спочатку Міша був проти переїзду з рідного Харкова до Києва, але в підсумку пішов на компроміс.
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