Известная украинская актриса Даша Петрожицкая, которая прославилась после сериала «Папик» и участия в вокальном шоу «Голос страны», показала, чем занималась в начале своей карьеры.

Как передает Politeka.net, 30-летняя Петрожицкая, которая в 2021 году получила звание Заслуженной артистки Украины, совсем недавно добилась славы. Ее карьера пошла вверх после успешного старта сериала «Папик», где она сыграла главную роль. До 2019 года девушка снималась во многих проектах, а также играла в театре, но заметных работ на ее счету не было.

Однако после «Папика» жизнь актрисы круто изменилась. Она приняла участие в «Голосе страны», после чего участвовала в «Танцах со звездами» и «Липсинк батле». Сегодня Петрожицкая является одной из самых востребованных актрис в Украине.

В Инстаграм она поделилась фотографией, на которой позировала в костюме снеговика со своими друзьями. Другие актеры тоже были одеты в нелепые костюмы.

«Как ты считаешь, твой успех – это удача или результат упорного труда?», - спросили подписчики у коллеги актрисы.

«Удача», - с юмором ответил тот, сопроводив ответ архивным фото.

Напомним, что Даша Петрожицкая публично обратилась к своей экс-сопернице: «Радуюсь за тебя!».

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