Зірка серіалу "Папік", українська актриса Даша Петрожицька вразила вокалом

Як пише Politeka.net, в Instagram зірка опублікувала серію сторіс, знятих в автомобілі. Судячи з усього, Петрожицька їхала додому і застрягла в пробках. Щоб не втрачати даремно часу, актриса вирішила заспівати хіт Тіни Кароль "Твої гріхи" і опублікувати в соцмережах.

"Вечірня Тіна в постійній рубриці: пробки в Києві", - підписала сторіс артистка.

Варто відзначити, що 30-річна актриса часто демонструє свій талант в інших сферах. Красуня прекрасно виконала пісню Кароль, викликавши у шанувальників масу захоплених реакцій.

Додамо, що Даша Петрожицька брала участь у 10 сезоні вокального шоу «Голос країни». Під час сліпих прослуховувань вона потрапила в команду Тіни Кароль, після чого в свою команду її вкрав Дан Балан. Дівчина мала великий успіх в шоу і дійшла до фіналу.

Крім цього, Петрожицька встигла засвітитися в шоу "Танці з зірками", де її так само активно підтримували шанувальники.

Нагадаємо, що Петрожицька з відомим футболістом засвітилася на "Танцях з зірками":" Боже мій...".

Як повідомляла Politeka, Петрожицька зворушливо звернулася до своєї екс-суперниці: "Радію".

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