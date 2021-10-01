Зірка серіалу "Папік", українська актриса Даша Петрожицька вразила вокалом
Як пише Politeka.net, в Instagram зірка опублікувала серію сторіс, знятих в автомобілі. Судячи з усього, Петрожицька їхала додому і застрягла в пробках. Щоб не втрачати даремно часу, актриса вирішила заспівати хіт Тіни Кароль "Твої гріхи" і опублікувати в соцмережах.
"Вечірня Тіна в постійній рубриці: пробки в Києві", - підписала сторіс артистка.
Варто відзначити, що 30-річна актриса часто демонструє свій талант в інших сферах. Красуня прекрасно виконала пісню Кароль, викликавши у шанувальників масу захоплених реакцій.
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Додамо, що Даша Петрожицька брала участь у 10 сезоні вокального шоу «Голос країни». Під час сліпих прослуховувань вона потрапила в команду Тіни Кароль, після чого в свою команду її вкрав Дан Балан. Дівчина мала великий успіх в шоу і дійшла до фіналу.
Крім цього, Петрожицька встигла засвітитися в шоу "Танці з зірками", де її так само активно підтримували шанувальники.
Нагадаємо, що Петрожицька з відомим футболістом засвітилася на "Танцях з зірками":" Боже мій...".
Як повідомляла Politeka, Петрожицька зворушливо звернулася до своєї екс-суперниці: "Радію".
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