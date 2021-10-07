Українська актриса Дар'я Петрожицька, зірка серіалу "папік", показала себе в новому образі на презентації"Бурштинові копальні в кіно".

Як пише Politeka.net, Дар'я Петрожицька прославилася завдяки серіалу"папік". Актриса також знімалася в "Голосі країни"," Танцях з зірками " та інших. На поточний момент зірка одна з найбільш затребуваних актрис, яку запрошують в багато проектів. Не забувать Дарина і про Instagram, де активно веде сторінку.

На новому фото Петрожицька позувала в спідниці і піджаку. Можна відразу помітити, що у артистки щось не так з животом, адже здається, що зірка в положенні. Поруч з Дариною був Павло Гуртков та Анастасія Гончар. Актори разом знялися в картині"Бурштинові копальні в кіно".

"Мої, моя підтримка. Вже відсьогодні копальні в кіно !!! Welcome", - написала Петрожицька.

Фанати відразу почали коментувати фото і помітили живіт Дар'ї:

"Сім'я", " Даша вагітна?", "Вагітна"," Беременняшка", " Даша, буде це кіно в прокаті в Росії???? Дуже чекаю", " хто щасливчик?".

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