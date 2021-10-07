Украинская актриса Дарья Петрожицкая, звезда сериала "Папик", показала себя в новом образе на презентации "Бурштинові копи в кіно".

Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая прославилась благодаря сериалу "Папик". Актриса также снималась в "Голосі країни", "Танцях з зірками" и других. На текущий момент звезда одна из самых востребованных актрис, которую приглашают во многие проекты. Не забыват Дарья и об Инстаграм, где активно ведет страничку.

На новом фото Петрожицкая позировала в юбке и пиджаке. Можно сразу заметить, что у артистки что-то не так с животом, ведь кажется, что звезда в положении. Рядом с Дарьей был Павел Кружков и Анастасия Гончар. Актеры вместе снялись в картине "Бурштинові копи в кіно".

"Мои, моя поддержка. Уже с сегодняшнего дня Бурштинові копи в Кино !!! Welcome", - написала Петрожицкая.

Фанаты сразу начали комментировать фото и заметили живот Дарьи:

"Семья", "Даша беременная?", "Беременная", "Беременняшка", "Даша, будет это кино в прокате в России???? Очень жду", "Кто счастливчик?".

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