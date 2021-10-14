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Испанский актер, звезда «Бумажного дома» и сериала «Элита», Хайме Лоренте Лопес, засветил своего красавца-друга с многочисленными татуировками, очаровав поклонниц.

Как передает Politeka.net, 29-летний Хайме Лоренте Лопес, который стал известным на весь мир благодаря роли Даниэля Рамоса (Денвера), трогательно поздравил своего знаменитого друга с днем рождения. В Инстаграм у Хайме появилось фото с известным испанским музыкантом. Также Лопес показал своего красавца-друга возле бассейна, вызвав восторг у своих поклонниц. На фото музыкант демонстрировал свои необычные татуировки и отменную фигуру.

«Запрещенному брату исполняется 30 лет. Я люблю тебя», - подписал фото Хайме, растрогав признанием.

В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям, а также оставили массу комплиментов красавчику.

«Люблю его тоже», «Какой красавчик», «Хайме, тебе повезло с другом», «Вау», «Бумажный дом: финиш пятого сезона», «Лучший актер», «Какой мужчина», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Хайме Лоренте Лопес очаровал видом в белом костюме: "Все хотят такого парня".

Как сообщала Politeka, Хайме Лоренте Лопес впечатлил брутальным поведением: «Лицо настоящего мужчины».

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