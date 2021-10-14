Младшая сестра украинской телеведущей и эксперта по этикету Ольги Фреймут поделилась новым фото, впечатлив невероятным сходством со своей звездной родственницей.

Как передает Politeka.net, у 39-летней Ольги Фреймут есть сестра Юлия, которая младше ее на 10 лет. В интервью ревизорша не раз рассказывала, что у нее с сестрой очень близкие отношения, потому что в детстве она часто заменяла девочке маму. Юлия в свои 14 лет помогала Ольге ухаживать за старшей дочкой Златой. По словам телеведущей, они с сестрой являются не только родственниками, но и близкими подругами.

На свежем фото, которое Юлия опубликовала у себя в сети, она поразила сходством со своей старшей сестрой. На это сразу же обратили внимание поклонники. Кроме этого, девушке оставили под фото много приятных слов.

«Но вы похожи с сестрой, красотка», «Подумала, что это Оля», «Какая милая», «Какие длинные волосы», «Как сильно на сестру похожа», - пишут люди.

Напомним, что Фреймут сравнила себя с молоденькой нимфой: "Аж коробить начинает...".

Как сообщала Politeka, Фреймут показалась в непривычном образе: "Подруга любуется мной, когда я...".

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