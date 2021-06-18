Телеведуча Ольга Фреймут, що випустила книгу з етикету, продовжила нести свою науку в маси

Колишня зірка "Ревізора" періодично проводить лікбез у своєму мікроблозі в Instagram, відкриваючи українцям таїнства етикету. Так, у своєму новому пості 39-річна Фреймут пояснила публіці, як правильно звертатися до незнайомців і як точно робити не варто, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Ведуча вважає, що викликати роздратування співрозмовника можна буквально першими сказаними словами - особливо, якщо ненавмисно вказати на його вік.

"Як з етикету звертатися до незнайомців: "жінка", "чоловік"? ні, ні, ні. Краще: "вибачте", "даруйте". Можна і "пан" або "пані"... А вас дратує, коли звертаються "жіночко", а ви в душі - юна німфа?", - запитала вона в підписників.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі пригадали Фреймут, що вона й сама дозволяла собі звернення "жінка" за часів "Ревізора". Ольгу змусили виправдовуватися.

"У Ревізорі, сама так зверталася" і "так-так, я пам'ятаю "жіночко" 😁" - написали їй.

"Зверталася "пані жінко", щоб посилити відповідне ставлення", - відповіла зірка.

"Як скажуть мені "жінка" хочеться розвернутися і дати в пику 😂😂😂"; "Аж коробить починає, коли чую "жінка"😅"; "дратує, особливо коли при цьому ще й намагаються доторкнутися. Було, коли, підсвідомо вдарила по руці))"; "дратує ще, коли розмову починають з "вибачте". Ну вибачила я вас. Ідіть далі😂😂. Я зазвичай кажу: Будьте ласкаві, підкажіть... Або щось подібне"; "Ну якщо жінка це жінка, як ще їй говорити? Особливо як стане якась з торбами в транспорті на проході і кажеш: "жінко, пройдіть далі"; "Ой, Фреймут як завжди на висоті, юна німфа це щось😂 😂 😂", - приєдналися до обговорення інші.

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