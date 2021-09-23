Відома телеведуча Ольга Фреймут вразила українців стильним костюмом і зробила зізнання

Як передає Politeka.net, 39-річна Ольга Фремут є популярною українською телеведучою. Зараз дівчина в соціальних мережах ділиться порадами і навчає етикету. Вона прославилася своєю участю в програмі "Ревізор".

Цього разу телеведуча поділилася новою серією фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга в спортивному костюмі оранжевого кольору обіймає свою подругу Іру. На тлі них стоїть розкішний автомобіль ведучої, яким вона часто хвалиться на своїй сторінці в соціальних мережах.

"Мене подобатися одягатися с зусиллям, щоб голлівудська укладання, каблук, плаття, в який треба рівно тримавши спина і втягувати живіт...

А мій подруга милуватися мене, коли я кежуальная і розслаблений. Ірочка, я так пишатися ти",- зізналася Ольга Фреймут.

Шанувальники залишили для телеведучої безліч приємних коментарів, де відзначили її стильний вигляд: "Дуже йде цей стиль", "Які красиві!", "Найкраща і ідеальна!", "Супер", "Неначе сестри-близнючки".

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