Відома телеведуча Ольга Фреймут вразила українців стильним костюмом і зробила зізнання
Як передає Politeka.net, 39-річна Ольга Фремут є популярною українською телеведучою. Зараз дівчина в соціальних мережах ділиться порадами і навчає етикету. Вона прославилася своєю участю в програмі "Ревізор".
Цього разу телеведуча поділилася новою серією фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга в спортивному костюмі оранжевого кольору обіймає свою подругу Іру. На тлі них стоїть розкішний автомобіль ведучої, яким вона часто хвалиться на своїй сторінці в соціальних мережах.
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А мій подруга милуватися мене, коли я кежуальная і розслаблений. Ірочка, я так пишатися ти",- зізналася Ольга Фреймут.
Шанувальники залишили для телеведучої безліч приємних коментарів, де відзначили її стильний вигляд: "Дуже йде цей стиль", "Які красиві!", "Найкраща і ідеальна!", "Супер", "Неначе сестри-близнючки".
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