Українська телеведуча Оля Фреймут здалася разом з красунею-сестрою Юлією
Як пише Politeka.net, Оля Фреймут є популярною українською телеведучою. Красуня стала популярна, ведучи ранкові шоу, а після цього була "головним Ревізором" України. Дівчина також веде активно сторінку в Instagram, де розповідає про етикет і не тільки.
Як виявилося, сестра Олі Юлія, святкує день народження на День Незалежності України. Фреймут вирішила привітати красуня зі святом, поділившись публікацією в сторіс Instagram.
На фото Юля була в білій сукні і з темним волоссям. Поруч була Оля в протилежному образі-чорній сукні і зі світлим волоссям.
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"Моя сестричка. Рідна, красива, мудра, ніжна, горда, талановита і впевнена. З Днем народження", - написала Оля.
На другому фото красуні були вже в штанях.
"Найкраща версія мене Юля Фреймут, з днем народження", - зізналася телеведуча.
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