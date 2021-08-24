Українська телеведуча Оля Фреймут здалася разом з красунею-сестрою Юлією

Як пише Politeka.net, Оля Фреймут є популярною українською телеведучою. Красуня стала популярна, ведучи ранкові шоу, а після цього була "головним Ревізором" України. Дівчина також веде активно сторінку в Instagram, де розповідає про етикет і не тільки.

Як виявилося, сестра Олі Юлія, святкує день народження на День Незалежності України. Фреймут вирішила привітати красуня зі святом, поділившись публікацією в сторіс Instagram.

На фото Юля була в білій сукні і з темним волоссям. Поруч була Оля в протилежному образі-чорній сукні і зі світлим волоссям.

"Моя сестричка. Рідна, красива, мудра, ніжна, горда, талановита і впевнена. З Днем народження", - написала Оля.

На другому фото красуні були вже в штанях.

"Найкраща версія мене Юля Фреймут, з днем народження", - зізналася телеведуча.

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