Звезда сериала «Бумажный дом», испанская актриса и модель Урсула Корберо нарядилась в эффектное платье с вырезами и показала, как развлекается с эффектной подругой.
Как передает Politeka.net, 32-летняя красотка стала популярной после роли Токио в известном сериале. Актриса снялась во всех пяти сезонах шоу, ведь именно от ее имени идет повествование в сериале. Сейчас Урсулу приглашают сниматься в рекламе, а также в других сериалах.
На свежих фото, которые появились на одной из фан-страничек звезды, она предстала в коротеньком розовом платье с необычными разрезами в районе живота. Также на фото засветилась подружка актрисы, которая дерзко ущипнула Урсулу за «пятую точку».
«Розовый на сегодня», - подписали фото авторы аккаунта.
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В комментариях эффектной красотке оставили массу приятных слов.
«Как красиво, я люблю тебя, поцелуй тебе из Бразилии», «Ты богиня», «Две кошечки», «Я люблю это», «Какая дерзкая», «Вы девушки просто огонь», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Корберо в сериале сыграла роль грабительницы, которая носила позывной Токио. Во время ограбления у нее завязались отношения с молодым парнем Рио. После удачного побега парочка спряталась на острове, где прекрасно проводила время.
Напомним, что Урсула Корберо в купальнике показала фигуру мечты: «Конфетка».
Как сообщала Politeka, Урсула Корберо показала свою пушистую подружку, растрогав поклонников: «Какие сладкие».
Также Politeka писала, что Урсула Корберо с ярким макияжем напомнила поклонникам молодую Уму Турман.