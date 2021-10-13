32-річна іспанська актриса Урсула Корберо, яка зіграла Токіо в "Паперовому будинку", зачарувала кадрами з милою пухнастою подружкою, яку вона притиснула до своїх грудей.

Як передає Politeka.net, Урсула Корберо стала знаменитою на весь світ після виходу популярного серіалу від Netflix. Сьогодні на актрису в Instagram підписано майже 24 мільйони людей. Її активно запрошують зніматися в популярні шоу, а також запрошують стати обличчям відомих брендів.

На одній з фан-сторінок актриси з'явилося фото з її домашнім вихованцем. Дівчина лежала на ліжку, пригрів у себе на грудях маленьке кошеня. Кішечка грілася, дбайливо вкрита светром артистки.

"Вона така гарна", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники залишили масу приємних слів про свого кумира.

"Які солодкі", "Яке миле кошеня", "Ви такі милі", "Дві кішечки", "Це найкраще, що я бачила", "Чому так мило?",- пишуть користувачі Мережі.

Додамо, що Урсула Корберо запам'яталася глядачам своєю яскравою роллю грабіжниці, яка погано справлялася з контролем емоцій.

Нагадаємо, що Урсула Корберо розплакалася під час зйомок «Паперового будинку»: "Не можу повірити...".

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