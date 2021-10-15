Звезда «Дизель шоу», украинская актриса Яна Глущенко покорила формами, засветившись на сцене телевизионного проекта в эффектном корсете телесного цвета.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у артистки появилось фото со съемок. Яна надела корсет и пышную юбку бордового цвета, подчеркнув достоинства своей фигуры.

«Друзья, у большинства сегодня выходной, у кого-то может и рабочий день, но все вы явно задумывались, как же провести вечер. Как-как? Вместе с семьей включить наш новый осенний и семейный выпуск «Дизель Шоу»! На прошлых выходных мы отработали очень крутую программу и будем целый месяц радовать вас премьерами!», - отметила Яна.

В комментариях эффектной красотке оставили массу восторженных слов.

«Милашка. Красотка моя», «Какие же вы все классные! Обожаю Ваше шоу, жду пятницу, как маму с рынка. Просто, хорошо, четко шутите. Здоровья Вам всем крепкого и огромного вдохновения!», «Жду премьеру Дизель Шоу», «Яночка, ты просто бомба замедленного действия», - пишут пользователи сети.

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