Зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко розповіла про вражаючі досягнення свого 3-річного сина

Як пише Politeka.net, популярна українська гумористка поділилася зворушливим постом у своєму Instagram напередодні 1 вересня. У публікації Глущенко вирішила розповісти про те, яким росте її син Тамерлан. За словами артистки, вони з чоловіком віддали його в садок у віці 2 років і нітрохи не пошкодували.

"Він став більш комунікабельним, швидко почав розвиватися. У нього проявилася схильність до вивчення мов (тут він не в маму). Зараз Тамік вчить англійську та італійську, вже розмовляючи українською та російською. Так що, ми ростимо майбутнього дипломата - до ведення переговорів у нього окремий талант", - написала Яна.

Вона додала, що її син вже зараз росте дуже серйозним хлопцем, який вважає за краще шахи лего.

Крім того, артистка поділилася кадрами атмосферної фотосесії з сином. На фото вони з Тамерланом позують у полі серед колосків. Завдяки освітленню знімки вийшли дуже теплими і затишними.

Нагадаємо, артист з "Дизель шоу" несподівано зважився на зміну іміджу і"професії".

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