Красуні-актриси з "Дизель шоу" вирішили розповісти свої секрети краси

Як пише Politeka.net, Марина Грицук, Яна Глущенко, Вікторія Булітко та Юлія Мотрук вирішили поділиться своїми секретами краси. Відповідний пост з'явився на офіційній сторінці "Дизель шоу" в Instagram.

"СЕКРЕТИ КРАСИ ВІД ДІВЧАТ -" ДИЗЕЛІВ»

Спеціально до Міжнародного дня краси актриси "Дизель Студіо" ексклюзивно поділилися б'юті-ритуалами, які допомагають їм постійно бути в прекрасній формі", - написано було під фото.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Красуні", "Дизель кращі", "Просто красуні", "красуні, так тримати, любимо вас", "дівчатка, ви прекрасні", "як не вистачає Марини Францівни з вами", "гарний настрій і весь секрет", " всі красиві і талановиті! Але дрібна краще за всіх!", "Страшно красиві дівчата"," королеви","неймовірно красиві".

Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" поділилася спогадом і фото із загиблою Поплавською

А ще Politeka повідомляла, що Булітко з "Дизель шоу" несподівано почала сольну кар'єру, перший хіт вже в мережі

Також Politeka писала, що Вікторію Булітко з "Дизель шоу" досі кидає в тремтіння від "Танців з зірками"



