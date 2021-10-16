Популярная украинская певица Даша Астафьева, которая начала пробовать себя в качестве актрисы и модели, ответила на самые смелые и провокативные вопросы поклонников в Инстаграм.

Так, Даша решила устроить день ответов на вопросы, поэтому подготовила также множество разных кадров из последних фотосессий и просто личных селфи, которые еще не показывала поклонникам.

Отвечая на тему рыбалки, Даша подметила, что между спиннингом и удочкой выбрала бы улов. Также она рассказала, что она больше счастливая девушка, чем не счастливая в данный период своей жизни.

Рассказывая об отношениях, Даша подметила, что ценить желание остаться в этом статусе – это важнее всего. Также она рассказала, сколько раз снималась для взрослого журнала в шутливой форме:

«После 75-й сплю спокойно с мыслями о Памеле Андерсон и Виктории Силвстед».

Даша Астафьева каждый день показывает в Инстаграм интересные моменты из жизни, промо-фото из разных фотосессий, а также памятные видео со своих концертов. Чаще всего Астафьева вечером выступает в клубах, где еще пробует себя как диджей.

Ранее певица покрасовалась перед камерой в оригинальном черно-белом костюме и показала, насколько хорошо успела подтянуть фигуру за это время.

Напомним, Астафьева раскованно продемонстрировала достоинства фигуры в кружевах с сеточкой.

Как сообщала Politeka, Астафьева в красном купальнике неожиданно нарвалась на критику.

Также Politeka писала, что Астафьева заговорила о сердечных делах в отпуске.