Известная французская модель Тилан Блондо поразила поклонников откровением о своей болезни и операции, которую пережила.

Как сообщает Politeka.net, популярная французская модель, которую за детские фотосессии назвали самой красивой девочкой в мире, выросла не менее красивой девушкой. Она активно ведет свою страницу в Instagram и в этот раз рассказала поклонникам о своей болезни.

Оказалось, что Тилан сделали срочную операцию, связанную с женским здоровьем. Девушка рассказала, что год назад пережила первую операцию, затем все было хорошо, и теперь снова ее начали беспокоить боли в животе. Врачи долго не могли найти причину и говорили модели, что все хорошо. Однако, на днях ей пришлось обратится за экстренной помощью, так как боль уже невозможно было терпеть.

Нашелся врач, который установил диагноз, он отправил девушку на срочную операцию, чтобы спасти ей жизнь. "Сегодня я наконец-то чувствую себя лучше, я наконец-то чувствую себя свободной, я действительно думала, что сошла с ума из-за того, что так долго жаловалась на свой живот. Из этого опыта я узнала, что, когда у вас болит тело, позаботьтесь о нем. Вы должны обращаться к разным докторам, пока некоторые из них не найдут проблему и не вылечат ее", - подытожила Блондо.

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