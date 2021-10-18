"Это было прекрасно"

Известная ведущая телеканала «1+1» Маричка Падалко поделилась в соцсетях кадрами неожиданного и романтичного предложения руки и сердца.

Как пишет Politeka.net, телеведущая удивила новым постом на своей странице в Фейсбук. В нем она показала, как солист группы Karta Svitu и блоггер Иван Марунич делает предложение своей возлюбленной Светлане Гребенюк.

Музыкант решился на сделать важный шаг прямо на концерте группы «Скай». Пара вышла на сцену, где Иван трогательно обратился к Светлане.

«Я хотел бы, чтобы у моих детей были твои глаза, чтобы они росли в твоих теплых руках и слушали колыбельные твоим прекрасным голосом. И я хочу, чтобы у них было твое доброе сердце. Светлана, я хочу, чтобы ты стала моей женой», - произнес артист и опустился на одно колено.

Его возлюбленная ответила на такое предложение эмоциональным возгласом «Да!» и бросилась обнимать любимого. При этом объятия оказались настолько крепкими, что Иван выронил коробочку с кольцом. Впрочем, музыкант быстро оправился, поднял коробочку и надел кольцо на палец возлюбленной.

В комментариях к посту Марички украинцы порадовались за пару.

«Красиво», «Наконец-то», «Это было прекрасно, я плакала)», «Класс», - писали люди.

Напомним, Маричка Падалко заговорила об уходе с "1+1" и раскрыла свой настоящий возраст.

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