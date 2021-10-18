Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли, которая в скором времени появится в фильме «Вечные», приняла участие в оригинальной фотосессии.
Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц красотки в сети появились фотографии и видео, сделанные для ELLEmagazine. Ради оригинальной фотосессии актрису подвесили на канаты. В воздухе Джоли принимала различные позы, демонстрируя чудеса растяжки.
«Анджелина Джоли - участница конкурса «Женщины в Голливуде 2021 года», - подписали фото авторы аккаунта.
В комментариях поклонники знаменитости оставили ей массу приятных слов.
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«Она выглядит такой счастливой», «Я люблю эти фото», «Мой Бог! Я давно не видел Энджи такой молодой и свободной», «Похоже, ей весело», «Она такая забавная», - пишут пользователи сети.
Также на фан-странице процитировали актрису Сальму Хаек, которая лестно отозвалась о коллеге.
«Энджи оказалась другой. Я нашла сестру души, которая во многом похожа на меня. Мне казалось, что я знаю ее всю свою жизнь», - отметила актриса.
Напомним, что Джоли после пластических операций похвасталась идеальным профилем: "Ты божественна".
Как сообщала Politeka, Джоли напомнили, какой красоткой она была в молодости: "Такая ностальгия".
Также Politeka писала, что Джоли очаровала радостным видом на мероприятии: "Ее давно не хватало".