Знаменита голлівудська актриса і режисерка Анджеліна Джолі продовжує вражати зовнішністю і отримувати досить багато компліментів від шанувальників.

46-річна Анджеліна Джолі вражає зовнішністю своїх шанувальників, які коментують її фото в соцмережах, передає Politeka.net.

Увага людей доводить, що актриса за багаторічну кар'єру не втрачає популярність.

В одній з фан-груп опублікували фото, на якому актриса позувала в чорній вечірній сукні, з красивою зачіскою і макіяжем з акцентом на очі. Фото було зроблено в профіль, що особливо виділили фанати зірки.

"Її профіль 😍❤", - написав автор поста.

Публікація швидко зібрала понад 15 тисяч лайків і багато коментарів.

"Прекрасна"," неперевершена", "Актриса ідеальна, красива і гуманна", "уфффф, любов моя, ти божественна", "приголомшлива Красива жінка-королева", " вітаю, королева бажаю побільше нагород і успіхів ❤️❤️❤️❤️👏👏👏", - написали користувачі Мережі.

Відзначимо, в мережі ходять чутки, що Анджеліна Джолі користувалася послугами пластичних хірургів. Зокрема, зірка зробила ринопластику, адже її перенісся стало тоншим, а ніс - більш витонченим) і підправила вилиці. Що стосується, пухких губ, так вони завжди були при ній.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі розстебнула гудзики блузи, змусивши серця битися частіше

Як повідомляла Politeka, Джолі змусила чоловіків обертатися, показавши фігуру в силуетній сукні

Також Politeka писала, що Джолі з мінімумом косметики вразила неповторною мімікою