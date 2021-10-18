Культова голлівудська актриса і кінорежисер Анджеліна Джолі раніше часто з'являлася на публіці з яскравим макіяжем і дивувала зовнішністю навіть без уколів краси.

Анджеліна Джолі веде закритий спосіб життя, не дає інтерв'ю і більше не знімається так активно в нових фільмах, як це робила раніше. Тепер зірка більше часу приділяє справам в якості посла доброї волі ООН і проводить час з сім'єю.

Шанувальники ж люблять звертати увагу на минулі образи Джолі, якими вона вражала на публіці. Навіть у скромній сукні артистка привертала увагу до себе завдяки видатній зовнішності.

Підкреслити красу актрисі досить просто-достатньо вибрати вдалий макіяж.

"Я так сильно тебе люблю, дитинко; Супер👍; дуже мило❤; така ностальгія занадто гарненька, щоб її ігнорували; Моя ідеальна жінка; круто, спасибі Мерсі за вашу красу; так, це дуже хороший образ; мила красива ❤️; Супер! Супер! Приголомшливо!; не віриться, раніше була такою цікавою", - пишуть в мережі.

Раніше на одному з фан-акаунтів згадали період, коли Джолі абсолютно без сорому показувала фігуру і влаштовувала нові зйомки щотижня. Причому Джолі тоді робила акцент на бюсті, дивуючи тонкою талією.

Знімки з самовпевненою і грайливою актрисою дуже рідко з'являються в мережі, тому знімок з архіву фанати оцінили відразу.

Нагадавши, Джолі в світлій максі-сукні пройшлася по червоній доріжці з прийомною дочкою.

Як повідомляла Politeka, Джолі вперше за кілька років влаштувала публічний вихід у світ з прийомною дочкою.

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі знайшла заміну Бреду Пітту, з яким знову судиться.