Культова американська актриса Анджеліна Джолі взяла участь у важливому заході, а також презентувала книгу «Знай свої права і відстоюй їх», яка була написана в консультації з молодими активістами.

Анджеліна Джолі вирішила відвідати презентацію нової книги, дала невелике інтерв'ю і навіть зустрілася з фанатами. За її словами, її дуже надихають молоді люди з усього світу, які знаходяться на передньому краї боротьби за права людини.

"Від захисту навколишнього середовища до боротьби з нерівністю і дискримінацією-вони виконують ту роботу, яку дорослі повинні робити, але поки не можуть.

Коли діти та молоді мають свободу вибору, силу та знання, щоб висловитися, вони можуть змінити життя як молодих людей, так і дорослих, допомагаючи побудувати більш рівноправне суспільство.

Це послання нашої нової книги "Знай свої права і відстоюй їх" , Яка була написана в консультації з молодими активістами по всьому світу - і призначена для них і всіх молодих людей, які борються за свої права в усьому світі» - висловилася про презентацію Джолі.

"Ви дуже мила; чудова людина; ви розбиваєте серця💙; ти найкраща Анджеліна; така прекрасна; чому ви така приємна😍;про Енджі, Ти виглядаєш чудово; дуже рада бачити це», - пишуть в мережі.

Як відомо, шанувальники з усього світу не забувають свого кумира, і продовжують ділитися в соцмережах як новими, так і архівними кадрами з Анджеліною Джолі.

Також на одній з фан-сторінок актриси в Instagram з'явилося фото зі зйомок відомого фільму» Турист", в якому головні ролі зіграли Джолі і Джонні Депп.

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