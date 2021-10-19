30-летний популярный певец Артем Пивоваров, который был судьей в шоу "Поют все", публично ответил своим хейтерам – соответствующее видео появилось в Сети, и вызвало бурную реакцию.
Как передает Politeka.net, исполнитель стал участником программы ЖВЛ, где ему дали почитать комментарии хейтеров.
В частности Пивоваров ответил на упрек, что «Новых песен похоже от него уже не ждать, все «Дежавю», да «Дежавю».
«Кстати, очень многие люди путают «Рандеву» и Дежавю». Следующую песню тоже как-то так назову, чтобы было созвучно с дежавю», - сказал Артем.
Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"
Потап показал их с Каменских особняк по соседству с Осадчей и сделал признание: "Нам так жаль..."
Знаменитая актриса отправилась в лучший мир: "Всегда освещала комнату своим позитивом"
Солистка KAZKA Зарицкая резко высказалась о своей сопернице Джамале, кадры: "Мешает нам..."
Сумская с Борисюком покинули Украину, кадры из Борисполя: "Вы даже не представляете..."
Также певец ответил тем, кто назвал его слишком позитивным, обвинив в игре на публику.
«Ну да. Я вообще рептилоид. Внутри меня живет маленький такой человечек, он управляет эмоциями, а я просто оболочка», - ответил Пивоваров.
«Поднял настроение на весь день», «Классный певец и позитивный человек. А хейтеры – то такое. Они есть у всех», «Поднял настроение на весь день», «Артём, так держать», «Кто-то работает, пытается реализовать себя, а кто-то хейтерит», «Лучше ответов хейтерам уже не будет, расходимся», - комментируют видео.
Напомним, Артем Пивоваров разочаровал переменами во внешности, красноречивые фото: "Теперь какой-то кукольный"
Как сообщала Politeka, Приходько разрыдалась из-за Артема Пивоварова: "Кормящую мать нельзя так..."
Также Politeka писала, что Пивоваров расплакался на церемонии YUNA, что произошло: «Раньше такие шоу только Монатик мог устроить»