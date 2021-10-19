30-летний популярный певец Артем Пивоваров, который был судьей в шоу "Поют все", публично ответил своим хейтерам – соответствующее видео появилось в Сети, и вызвало бурную реакцию.

Как передает Politeka.net, исполнитель стал участником программы ЖВЛ, где ему дали почитать комментарии хейтеров.

В частности Пивоваров ответил на упрек, что «Новых песен похоже от него уже не ждать, все «Дежавю», да «Дежавю».

«Кстати, очень многие люди путают «Рандеву» и Дежавю». Следующую песню тоже как-то так назову, чтобы было созвучно с дежавю», - сказал Артем.

Также певец ответил тем, кто назвал его слишком позитивным, обвинив в игре на публику.

«Ну да. Я вообще рептилоид. Внутри меня живет маленький такой человечек, он управляет эмоциями, а я просто оболочка», - ответил Пивоваров.

«Поднял настроение на весь день», «Классный певец и позитивный человек. А хейтеры – то такое. Они есть у всех», «Поднял настроение на весь день», «Артём, так держать», «Кто-то работает, пытается реализовать себя, а кто-то хейтерит», «Лучше ответов хейтерам уже не будет, расходимся», - комментируют видео.

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