Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли, которая уже давно не снималась в новых фотосессиях и избегала внимания фанатов, впервые решила порадовать новыми кадрами.

За неделю до мировой премьеры нового супергеройского фильма Marvel "Вечные", в котором на удивление для поклонников решила сняться и 46-летняя Анджелина Джоли, артистка сразила кадрами из необычной съемки. Так, Джоли снялась для обложки глянца специального номера, посвященного ежегодной премии издания "Женщины в Голливуде.

Актриса также пообщалась с редакторами и раскрыла несколько подробностей съемок супергеройской ленты. В большей степени поклонников актрисы удивил ее внешний вид.

«Анджелина Джоли снялась в фотосессии для американского Elle, продемонстрировав свою гибкость 😍 Съемка проходила в доме актрисы в Лос-Анджелесе», - сказано в подписи к видео.

Пользователи ответили:

«Она кайф; непревзойденная👏; Потрясающая женщина!; Такая худая; Лучезарная улыбка ❤️; Анджелина хороша, да вот ракурс какой-то неудачный; Гибкость?! На мостик встала или на шпагат, ну ладно, а тут...; Ты классная!!!👏; Красотка🔥; Красивая, но очень худенькая .На руки без слёз не взглянешь)); Идеальна❤️👏; Ой, а я подумала это Даша Астафьева 😄; Та да, что - то с ракурсом блин. Шок. Зачем это выложили?».

Сейчас звезда больше времени уделяет делам в качестве посла доброй воли ООН и проводит время с семьей.

Поклонники же любят обращать внимание на прошлые образы Джоли, которыми она впечатляла на публике. Даже в скромном платье артистка привлекала внимание к себе благодаря выдающейся внешности.

Подчеркнуть красоту актрисе довольно просто – достаточно выбрать удачный макияж.

Напомним, что Джоли после пластических операций похвасталась идеальным профилем: "Ты божественна".

Как сообщала Politeka, Джоли напомнили, какой красоткой она была в молодости: "Такая ностальгия".

Также Politeka писала, что Джоли очаровала радостным видом на мероприятии: "Ее давно не хватало".