Украинская хип-хоп исполнительница Алена Савраненко, которую все знают как Alyona Alyona, рассказала, как постепенно приходит к минимализму и учится ценить свободное пространство.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Алена опубликовала провокационное фото и заговорила об обустройстве квартиры. На снимке звезда улеглась под стул, поставив его на свое лицо.

«Наша мебель нас душит. Еще давно, когда мы делали ремонт в квартире в Барышевке, я активно участвовала в мебельном оформлении своего жилища», - отметила артистка, добавив, что заставила квартиру разной мебелью, в результате чего там стало тесно.

По словам Алены, ей всегда казалось, что в квартире должно быть много мебели. Сейчас же она больше склонна к минимализму.

«И вот с «хочу много всего и больше» перешла в «блин, как классно, что есть столько свободного места». Именно после этого я поняла, как сама себя этой мебелью душила. Поняла, что оно, кроме того, что давит на тебя визуально, давит еще и морально. Ты чувствуешь себя скованным, зажатым и несвободным», - заявила звезда.

Она добавила, что в квартире теперь ценит свободное пространство.

Напомним, что Alyona Alyona удивила внезапным заявлением: "Я покидаю…".

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