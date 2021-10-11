Українська хіп-хоп виконавиця Олена Савраненко, яка виступає під псевдонімом Alyona Alyona, поділилася своїм поглядом на те, як досягається успіх в сучасному світі.

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Олена вирішила розповісти шанувальникам про те, як важливо бути наполегливим.

"Успіх не в удачі, він в завзятості. У мене немає знайома, які домоглися успіху без завзятості. Так, є випадки, коли удача бере своє, але в приклад ставлять саме тих, хто досягав свого, стояв на своєму і танкував. Кожна свої труднощі я долала з розумінням того, що все вийде - головне не здаватися і йти вперед, не озираючись на «важко», «утомлена», «сумніваюся». Ніколи не здавалася, не думала, що не вдасться: одні словом – танкувала", - написала виконавиця.

Цей пост вона супроводила власним фото, на якому позувала з жовтими стрілками, кольоровими пасмами волосся і зухвалим виразом обличчя.

Примітно, що буквально в попередній своїй публікації співачка заявила, що хоче менше часу проводити в соцмережах. Про це їй нагадали в коментарях.

"Хтось говорив, що буде менше сидіти в Instagram", - написала підписниця співачка.

"І доручив більшу частину роботи 2м крутим хлопцям", - відповіла на це Олена.

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