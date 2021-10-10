Відома виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко) опублікувала в соцмережі несподівану заяву - артистка залишає Instagram.
Як повідомляє Politeka.net, популярна і екстравагантна Українська реперка Alyona Alyona зробила несподівану заяву, яка шокувала її шанувальників. Виявилося, що артистка вирішила покинути Instagram. Про це повідомила в цій же соцмережі, опублікувавши незвичайне фото.
На знімку Alyona Alyona відображена перед великим екраном, з якого рука затягує петлю на шиї артистки. Виглядає це дуже гостросоціально і зі змістом.
У підписі до публікації зірка пояснила своє рішення тим, що занадто багато часу проводить в соцмережах. "Я покидаю Instagram. Не 100%, але частково. Мені щотижня телефон надсилає повідомлення про те, скільки я в середньому витрачаю екранного часу в день. Останнім часом я перевалила за 5 годин на день. І для мене це дійсно критично, тому що я відчуваю, як моя спина, шия і зір постійно в режимі перегляду телефону і це не нормально", - написала Alyona Alyona.
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