Українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко) розповіла про людей, з якими працює і як їй особливо подобається один з молодих талантів.

Alyona Alyona не так давно завоювала популярність, і зараз її творчість продовжує залучати ще більше людей, повідомляє Politeka.net.

Зірка часто виступає в дуетах, і також не забуває допомагати висхідним зіркам. Так, в новому пості артистка згадала, що свій перший сольник вона дала, коли в залі зібралося приблизно 2000 глядачів, а у її колеги Kalush - близько 3000.

Однак виконавиця впевнена, що на перший сольний концерт молодого артиста SKOFKA прийде більше 5000 осіб. Зірка зробила з ним фото, і написала наступне: "У його піснях душа, в його словах вся сіль українського народу. Щиро вірю в нього!".

За 50 хвилин публікація зібрала майже 2000 лайків і багато коментарів. Деякі повідомили, що вже слухають артиста, інші поділилися думкою про його творчість.

"🔥думаю, про Скофку вже всі почули! Тому що це ті пісні, яких так не вистачало українцям 🔥", "Скофка 🔥. Ми вже Кайфуємо під його треки", " блін, Софка звучить як сектор газа по-українськи (((", "Бомба", "Тімберлейк?☺ ️ ",- написали користувачі Мережі.

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