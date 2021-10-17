Украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) рассказала о людях, с которыми работает и как ей особенно нравится один из молодых талантов.

Alyona Alyona не так давно завоевала популярность, и сейчас ее творчество продолжает привлекать еще больше людей, сообщает Politeka.net.

Звезда часто выступает в дуэтах, и также не забывает помогать восходящим звездам. Так, в новом посте артистка вспомнила, что свой первый сольник она дала, когда в зале собралось примерно 2000 зрителей, а у ее коллеги Kalush - около 3000.

Однако исполнительница уверена, что на первый сольный концерт молодого артиста SKOFKA придет более 5000 человек. Звезда сделала с ним фото, и написала следующее: "В его песнях душа, в его словах вся соль украинского народа. Искренне верю в него!".

За 50 минут публикация собрала почти 2000 лайков и много комментариев. Некоторы сообщили, что уже слушают артиста, другие поделились мнением о его творчестве.

"🔥 думаю, о Скофку уже все услышали! Потому что это те песни, которых так не хватало украинцам 🔥", "Скофка 🔥. Мы уже Кайфуем под его треки", "Блин, Софка звучит как сектор газа по-украински (((", "Бомба", "Тимберлейк?☺️", - написали пользователи сети.

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