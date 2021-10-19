Украинская певица и актриса, звезда «Женского квартала» Элина Мбани впечатлила видом на отдыхе, покрасовавшись возле зеркала в эффектном платье.

Как пишет Politeka.net, Элина Мбани стала известна благодаря участию в различных талант-шоу. Впервые на сцену девушка вышла в 10 лет, но по-настоящему известной ее сделали такие проекты как «Х-фактор» и «Голос страны». Позже экзотическая красотка попала в состав «Вокального квартета», в составе которого покоряет сцену «Женского квартала». Выступает Мбани и в качестве актрисы, появляясь в юмористических миниатюрах шоу.

Каждое появление девушек на сцене – настоящая услада для глаз. Красоткам подбирают эффектные наряды, которые подчеркивают их идеальные фигурки. Сама Мбани очень стройная и худощавая. Яркие фото красотки сводят с ума ее фанатов.

На свежих снимках Мбани позировала в красивом черном платье с разрезом до бедра. Она выставила ножку, показав ее с разных ракурсов.

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