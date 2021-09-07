Співачка і актриса Еліна Мбані поділилася кумедними кадрами з гримерки

Як пише Politeka.net, екзотична красуня знайома українцям за такими проектами як "Х-фактор", "Голос країни" та "Ліга сміху". Зараз дівчина є однією з чотирьох вокалісток в гумористичному шоу «Жіночий квартал». Дівчата виконують пісні під час шоу і іноді грають в мініатюрах.

На свіжих кадрах, які Мбані опублікувала у себе в Instagram, вона показала, на що йде заради зйомок. На першому фото дівчина постала з ретельно зібраною гулькою. З огляду на структуру волосся Еліни, таку гульку їй роблять досить довго. Після артистка продемонструвала, що відбувається з її волоссям після таких махінацій.

"Работаль. Усталь", - підписала фото зірка.

Відзначимо, що на відміну від інших зірок «Жіночого кварталу», у Мбані зовсім небагато підписників. На даний момент на неї підписано всього 6 тисяч осіб. Але це не заважає зірці активно вести свій блог.

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