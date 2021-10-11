Актриса "Жіночого кварталу" Еліна Мбані, яка складається в "Вокальному квартеті", показала себе в незвичайному образі на радість українців.
Як пише Politeka.net, Еліна Мбані є відомою українською співачкою та актрисою "Жіночого кварталу". Починала кар'єру артистка, пробуючи свої сили в "Голосі країни", "Х-факторі", "Лізі сміху". Зірка поставила мету в житті - дуже багато подорожувати. А зараз співачка зайнята улюбленою роботою і активно веде сторінку в Instagram, де показує багато цікавого.
На новому фото Еліна здалася у вузьких білих штанях і незвичайному ТОПі з досить цікавим вирізом. Мбані опублікувала кілька фотографій.
"Улюблений образ з нової колекції", - написала Мбані.
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Фанати поставили понад 70 лайків і написали коментарі:
"Вау, хто небудь гасіть цей вогонь", "цукерка", "вогонь", "дуже красива".
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