Актриса "Женского квартала" Элина Мбани, которая состоит в "Вокальном квартете", показала себя в необычном образе на радость украинцев.

Как пишет Politeka.net, Элина Мбани стала известной отечественной исполнительницей и актрисой "Женского квартала". Начинала карьеру артистка, пробуя свои силы в "Голосі країни", "Х-Факторе", "Лиге смеха". Звезда поставила цель в жизни - очень много путешествовать. А сейчас певица занята любимой работой и активно ведет страничку в Инстаграм, где показывает много интересного.

На новом фото Элина показалась в узких белых штанах и необычном топе с довольно интересным вырезом. Мбани опубликовала несколько фотографий.

"Любимый образ из новой коллекции", - написала Мбани.

Фолловеры поставили более 70 лайков и написали комплименты экзотической красавице:

"Вау, кто нибудь тушите этот огонь", "Конфетка", "Огонь", "Очень красивая".

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