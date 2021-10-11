Актриса "Женского квартала" Элина Мбани, которая состоит в "Вокальном квартете", показала себя в необычном образе на радость украинцев.
Как пишет Politeka.net, Элина Мбани стала известной отечественной исполнительницей и актрисой "Женского квартала". Начинала карьеру артистка, пробуя свои силы в "Голосі країни", "Х-Факторе", "Лиге смеха". Звезда поставила цель в жизни - очень много путешествовать. А сейчас певица занята любимой работой и активно ведет страничку в Инстаграм, где показывает много интересного.
На новом фото Элина показалась в узких белых штанах и необычном топе с довольно интересным вырезом. Мбани опубликовала несколько фотографий.
"Любимый образ из новой коллекции", - написала Мбани.
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"Вау, кто нибудь тушите этот огонь", "Конфетка", "Огонь", "Очень красивая".
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