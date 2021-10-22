Звезда «Бумажного дома», испанская актриса Урсула Корберо, поделилась трогательными кадрами со съемок сериала, на которых засветилась с Мигелем Эрраном.

Как сообщает Politeka.net, 32-летняя актриса опубликовала у себя в Инстаграм кадры, сделанные во время съемок трогательного эпизода последнего сезона, в котором ее героиня Токио проводила время со своим возлюбленным Рио. На фото парочка обнималась, смотрела на звезды и танцевала.

«Одна из моих любимых сцен из #LCDP5. Мы замерзли, но оно того стоило @miguel.g.herran», - подписала фото актриса.

В комментариях поклонники оставили массу приятных слов звездному дуэту. Как известно, пара является одной из самых любимых у поклонников сериала.

«Мы любим вас», «Я плачу», «Вместе навсегда», «У вас осталось много жизней», «Очень по тебе скучаю», «Я так люблю тебя», «Красота твоих глаз поражает», «Лучшая пара», - пишут пользователи сети.

Добавим, что Урсула Корберо после съемок в сериале стала востребованной актрисой у себя на родине. Также красотке предлагают множество рекламных контрактов.

Напомним, что Урсула Корберо с ярким макияжем стала похожей на Уму Турман.

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