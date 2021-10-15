Зірка серіалу "Паперовий будинок", іспанська актриса і модель Урсула Корберо вбралася в ефектну сукню з вирізами і показала, як розважається з ефектною подругою.

Як передає Politeka.net, 32-річна красуня стала популярною після ролі Токіо у відомому серіалі. Актриса знялася у всіх п'яти сезонах шоу, адже саме від її імені йде розповідь в серіалі. Зараз Урсулу запрошують зніматися в рекламі, а також в інших серіалах.

На свіжих фото, які з'явилися на одній з фан-сторінок зірки, вона постала в коротенькій рожевій сукні з незвичайними розрізами в районі живота. Також на фото засвітилася подружка актриси, яка зухвало вщипнула Урсулу за «п'яту точку».

"Рожевий на сьогодні", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях ефектній красуні залишили масу приємних слів.

"Як красиво, я люблю тебе, поцілунок тобі з Бразилії", "Ти богиня", «дві кішечки», «я люблю це», «яка зухвала», "ви дівчата просто вогонь", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Корберо в серіалі зіграла роль грабіжниці, яка носила позивний Токіо. Під час пограбування у неї почалися відносини з молодим хлопцем Ріо. Після вдалої втечі парочка сховалася на острові, де прекрасно проводила час.

Нагадаємо, що Урсула Корберо в купальнику показала фігуру мрії: "Цукерка".

Як повідомляла Politeka, Урсула Корберо показала свою пухнасту подружку, зворушивши шанувальників: "Які солодкі".

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