Украинская певица, героиня второго сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич порадовала непривычным образом, который примерила на съемках нового сезона знаменитого сериала "Крепостная".

Недавно стало известно, что съемки очередного сезона «Крепостной» стартуют снова перед начало выходом третьего сезона. Причем в этот раз на площадке появились с основным составом и многие интересные личности.

Среди них оказались и Михаил Заливако с возлюбленной Анной Сторожук, а также вторая героиня «Холостячки» Злата Огневич. Вместе с Ксенией Мишиной Злата встретилась на площадке в невероятных нарядах.

Нежно-розовое платье с красочным дизайном и открытым декольте полностью преобразили Огневич и дали ей попробовать себя в новом имидже.

«Мне всегда казалось, что я бы отлично смотрелась где-то в 19-м веке. Сбежавшая невеста» - подписала кадры Огневич. В ролике и на фото певице удалось взбудоражить видом именно благодаря непривычности образа.

Ранее в Инстаграм у звезды появилось фото, сделанное в поле. Злата позировала в легком летнем платье с разрезами, впечатлив своей цветущей красотой.

«Чувства или разум? Что выбрать…У нас было очень романтическое свидание с Винченцо и Андреем. Мне нравится, как проявляют себя мужчины, каждый хочет удивить. Вопросы есть лишь к сердцу, моему сердцу. Я доверяю только ему, надеюсь, на этот раз оно сделает ТОТ самый искренний выбор!», - подписала фото певица.

Напомним, что Злата Огневич отправила участников "Холостячки" на детектор лжи: "Я не прощу...".

Ранее Politeka писала, что Огневич не смогла скрыть чувства к участнику "Холостячки": "Как муж и жена".

A еще Politeka сообщала, что Огневич устроила "концерт" на эскалаторе: "Больно смотреть".