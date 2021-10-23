Украинская певица Злата Огневич, которая стала второй украинской "Холостячкой", не стала сдерживать заинтересованность на свидании с одним из своих новых фаворитов проекта.

Вчера вечером прошел очередной выпуск романтического реалити Холостячка-2. В этот раз Злата по предложению Григория Решетника, телеведущего проекта, решила испытать некоторых мужчин на детекторе лжи.

И сразу после этого Огневич попрощалась с Владом Ясько. Холостячка уверена, что парень расстался со своей девушкой лишь на время его участия в шоу. Не обошлось без неоднозначных прощаний – артистка отправила домой Романа и посоветовала сначала развесить, а потом уже возвращаться на шоу.

Также Злата не сдержала эмоций и поддалась настроению – второй поцелуй на проекте привлек внимание фанатов, которые сразу обсудили увиденное:

«А вот и следующий поцелуй на проекте) ❤️; Вроде он победитель, по сплетням инета; Он втюрился 😍; очень красивая пара😍❤; Это не просто поцелуй! Это точно химия !!!🔥; Красивая пара; Злата и Максим очень красивая даже пара если он победит то я буду очень рада за Злату. Она достойна лучшего, что бы ее любили, понимали поддерживали и не когда не предавали; подходит Злате, но сам в ейфории», - пишут в сети.

Отметим, Огневич совсем скоро выберет победителя шоу «Холостячка», с которым, возможно, продолжит строить отношения. Пока сама звезда делится с поклонниками своими переживаниями и яркими фотографиями с шоу.

На свежем фото Злата предстала в стильном брючном костюме яркого зеленого цвета. Она показала неподдельные эмоции, улыбаясь своей ослепительной улыбкой.

Напомним, что Огневич рассказала об особенном дне: "Есть с чем поздравить?".

Как сообщала Politeka, Огневич показала свою красавицу-маму: "Передай привет…".

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