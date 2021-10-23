Украинская актриса, звезда сериала «Папик» Даша Петрожицкая, которая недавно получила звание Заслуженной артистки Украины, показала, как коротает время в пробках.

Как сообщает Politeka.net, Петрожицкая прославилась после сериала «Папик» и шоу «Голос страны», в котором она прошла до финала. Также актриса успела засветиться в нескольких популярных телевизионных проектах.

Петрожицкая ездит на своем автомобиле, поэтому часто попадает в пробки. У себя в Инстаграм она часто показывает, как веселится в машине.

«Ну а теперь – пробка», - подписала видео звезда и начала исполнять песню «Просто Леры» под названием «Ананасовый сок».

Стоит отметить, что Петрожицкая была растрепана, ее волосы были собраны в хвост. Одета звезда была в кожаную куртку и солнцезащитные очки.

«Потому что я, потому что я, потому что я убегаю от любви», - активно подпевала Петрожицкая, пока стояла в пробке.

Отметим, что Петрожицкая прекрасно поет, поэтому поклонники обожают слушать песни в ее исполнении.

Напомним, что Петрожицкая показала округлившийся животик: "Даша беременная?".

Как сообщала Politeka, Петрожицкая удивила перевоплощением: «Похожа на авокадо».

Также Politeka писала, что Петрожицкая в странном костюме показала, чем занималась до славы: «Удача».