Украинская актриса, звезда сериала «Папик» Даша Петрожицкая, которая недавно получила звание Заслуженной артистки Украины, показала, как коротает время в пробках.
Как сообщает Politeka.net, Петрожицкая прославилась после сериала «Папик» и шоу «Голос страны», в котором она прошла до финала. Также актриса успела засветиться в нескольких популярных телевизионных проектах.
Петрожицкая ездит на своем автомобиле, поэтому часто попадает в пробки. У себя в Инстаграм она часто показывает, как веселится в машине.
«Ну а теперь – пробка», - подписала видео звезда и начала исполнять песню «Просто Леры» под названием «Ананасовый сок».
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Стоит отметить, что Петрожицкая была растрепана, ее волосы были собраны в хвост. Одета звезда была в кожаную куртку и солнцезащитные очки.
«Потому что я, потому что я, потому что я убегаю от любви», - активно подпевала Петрожицкая, пока стояла в пробке.
Отметим, что Петрожицкая прекрасно поет, поэтому поклонники обожают слушать песни в ее исполнении.
Напомним, что Петрожицкая показала округлившийся животик: "Даша беременная?".
Как сообщала Politeka, Петрожицкая удивила перевоплощением: «Похожа на авокадо».
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