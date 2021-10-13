Відома українська актриса Даша Петрожицька, яка прославилася після серіалу «Папік» та участі у вокальному шоу «Голос країни», показала, чим займалася на початку своєї кар'єри.
Як передає Politeka.net, 30-річна Петрожицька, яка в 2021 році отримала звання Заслуженої артистки України, зовсім недавно домоглася слави. Її кар'єра пішла вгору після успішного старту серіалу "Папік", де вона зіграла головну роль. До 2019 року дівчина знімалася в багатьох проектах, а також грала в театрі, але помітних робіт на її рахунку не було.
Однак після "Папіка" життя актриси круто змінилося. Вона взяла участь в "Голосі країни", після чого брала участь в "Танцях з зірками" і "Ліпсінк батлі". Сьогодні Петрожицька є однією з найбільш затребуваних актрис в Україні.
В Instagram вона поділилася фотографією, на якій позувала в костюмі сніговика зі своїми друзями. Інші актори теж були одягнені в безглузді костюми.
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"Як ти вважаєш, твій успіх - це удача або результат наполегливої праці?",- запитали підписники у колеги актриси.
"Удача", - з гумором відповів той, супроводивши відповідь архівним фото.
Нагадаємо, що Даша Петрожицька публічно звернулася до своєї екс-суперниці: "радію за тебе!".
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