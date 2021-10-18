Українська актриса Дар'я Петрожицька, зірка серіалу "Папік", порадувала шанувальників новим веселим фото на своїй сторінці в соцмережі Instagram

Як пише Politeka.net, Дар'я Петрожицька крім зйомок в кіно брала участь в "Голосі країни"," Танцях з зірками " та інших популярних проектах, завдяки чому її популярність тільки виросла. За сторінці артистки в Instagram стежать 318 тисяч фоловерів, а вона не забуває радувати їх новим контентом.

"Люблю авокадо 💚 і тепер сама схожа на авокадо», - підписала вона новий пост з яскравим фото. На знімку Петрожицька відображена в Худі і штанях зеленого кольору. Вона сидить на дивані такого ж кольору, як і її костюм, а в руках тримає подушки-авокадо. Ці ж фрукти зображені на стіні за спиною артистки.

Судячи з реакції веселе фото сподобалося користувачам мережі.

"Круто🔥 🔥 🔥", «авокадо, в авокадо, в авокадо», «промінчик», «клас🔥», - коментують фото петрожицької її фоловери.

Нагадаємо, зірка "Папіка" Петрожицька в безглуздому костюмі показала, чим займалася на початку своєї кар'єри: "Удача»

Як повідомляла Politeka, Петрожицька засвітила кругленький животик на публіці: "Даша вагітна?"

Також Politeka писала, що Петрожицька перепела Кароль, вразивши вокалом.