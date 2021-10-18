Украинская актриса Дарья Петрожицкая, звезда сериала "Папик", порадовала поклонников новым веселым фото на своей странице в соцсети Инстаграм

Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая помимо съемок в кино брала участие в "Голосі країни", "Танцях з зірками" и других популярных проектах, благодаря чему ее популярность только выросла. За странице артистки в Инстаграм следят 318 тысяч фолловеров, а она не забывает радовать их новым контентом.

«Люблю авокадо 💚 и теперь сама похожа на авокадо», - подписала она новый пост с ярким фото. На снимке Петрожицкая запечатлена в худи и штанах зеленого цвета. Она сидит на диване такого же цвета, как и ее костюм, а в руках держит подушки-авокадо. Эти же фрукты изображены на стене за спиной артистки.

Судя по реакции веселое фото понравилось пользователям Сети.

«Круто🔥🔥🔥», «Авокадушка, в авокаде, в авокадном», «Лучик», «Класс🔥», - комментируют фото Петрожицкой ее фолловеры.

Напомним, звезда «Папика» Петрожицкая в нелепом костюме показала, чем занималась в начале своей карьеры: «Удача»

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