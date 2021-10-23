В очередном эфире второго сезона шоу «Маскарад» раскрыли личности сразу двух масок, звездные охотники захотели узнать, кто же прячется в костюмах Ронина и Инопланетянина.
Как сообщает Politeka.net, на официальной странице шоу в Инстаграм опубликовали эпизоды, когда артисты снимали маски.
Под маской Инопланетянина оказался экс-солист группы Quest Pistols Антон Савлепов.
«Неожиданно. В костюме загадочного Инопланетянина все это время прятался певец Антон Савлепов!», - подписали видео авторы аккаунта.
В комментариях украинцы ахнули от такой новости.
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«Антон красавчик», «Я так и знала, что это Антон Савлепов», «Самый лучший», «Запутал, как мог, и это удалось», «Нежданчик», «Антон красавчик!!! Ты как всегда превосходен», - пишут пользователи сети.
Под маской Ронина прятался популярный украинский певец Артем Пивоваров. Зрители пришли в восторг от увиденного.
«Лучший», «Я знала!», «Классный! Для меня не было интриги, было много подсказок в описании героя, для тех, кто знает его путь, это было очевидно!», «Образ 100% его! Круто! Ждала его в этом шоу», - пишут пользователи сети.
Напомним, что герой "Маскарада" рухнул на колени перед Билык: "Ирина, снимайте...".
Как сообщала Politeka, герой шоу "Маскарад" заставил Билык краснеть: "Я плавал в твоей ванной".
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