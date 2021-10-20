Відгримів п'ятий випуск другого сезону шоу "Маскарад" за участю Ірини Білик, Володимира Дантеса, Маші Єфросиніної та інших зірок української естради.
У цьому випуску перед зірковими мисливцями і телеглядачами виступили п'ять персонажів, включаючи Інопланетянина, особистість якого поки ще не вдалося розкрити. Саме він всіляко натякав співачці Ірині Білик з команди гумориста Ігоря Ласточкіна, що близько з нею знайомий.
Відповідним відео поділилися на офіційній сторінці "Маскараду" в Instagram, пише Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Інопланетянин спочатку загравав з артисткою.
"Ірина, вони мене теж бачать не хвилюйтеся. Ми з вами з однієї планети, тому Ви теж ультра сек*і, ой!, - герой стріляв величезними оченятами в бік Білик. - Ірино, знімайте вже свій костюм людини!".
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Зрештою Інопланетянин підняв Білик, щоб закрутити її в танці, але щось пішло не так і він просто звалився перед нею на коліна.
Користувачі гадають в коментарях, хто ж може ховатися під цим дивовижним костюмом. Деякі припустили, що за маскою ховається один з її колишніх чоловіків - Дмитро Дікусар або Діма Коляденко.
"Оля Полякова"; "Можливо Костянтин Войтенко?"; "Дікусар"; "Улюблений персонаж, обожнюю😍 😍"; "Це Дорофєєва"; "Діма Коляденко🤗 😁", - пишуть в Мережі.
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