Учасник шоу "Маскарад" Нептун зробив зізнання оотносительно Ірини Білик, яке вразило багатьох
У п'ятому випуску шоу крім Білик, з'явилися також Володимир Дантес, Маша Єфросиніна, Юлія Саніна, Ігор Ласточкін і Юрій Ткач.
Учасник "Нептун" поводився досить зухвало.
"Я хочу, щоб ти потрималася за мій тризуб», - звернувся він до Маші Єфросиніної.
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"Я навіть можу бути твоєю морською капустою", - відповіла телеведуча, приголомшивши своєю реакцією Ірину Білик.
Але тут дісталося і самій співачці.
"Я плавав у вашій ванній кімнаті, маленька", - сказав «Нептун", приголомшивши присутніх.
Користувачі Мережі висловили свої припущення щодо того, хто може ховатися під костюмом Нептуна. Серед них-хореограф Женя Кот, актор Олексій Суровцев, співак Дмитро Каднай.
"Інтригуючий персонаж. Маша взагалі чарівна!", "Такий інтригуючий герой! 😹 Я припускаю, що це Олексій Суровцев", "Білик приревнувала", - пишуть в мережі.
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