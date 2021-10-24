Дочь покойного украинского музыканта Андрея «Кузьмы» Кузьменко честно рассказала, почему они с мужем не торопятся с пополнением в семье, и чем она сейчас занимается.
Как известно, дочь покойного лидера группы «Скрябин», 24-летняя Барбара в 2019 году сыграла свадьбу со своим одногруппником Виктором Туром. На совместных фото молодая пара выглядит счастливой и довольной жизнью. Впрочем, в комментарии программе «Світське життя» Барбара призналась, что пока они с мужем не планируют менять что-то в своем семейном укладе и заводить ребенка.
Дочь Кузьмы пояснила, что сейчас полностью сосредоточена на своей карьере. Девушка работает в сфере дермато-косметологии и мечтает о собственной клинике. По ее словам, она не чувствует, что встала на ноги в плане карьеры, и хочет добиться большего.
«Через два месяца заканчиваю интернатуру по дермато-венерологии и каждый месяц прохожу какие-то курсы, то контурная пластика, то ботокс, то есть каждый раз разные курсы. На работу также устроилась и работаю сейчас в клинике», - рассказала Барбара.
Пополнение в семье Ротару, её сын впервые показал малышку: "Добро пожаловать..."
Ушла из жизни известная советская актриса и звезда «Укрощения строптивой»: коллеги сообщили о трагедии
Андре Тан решил не скрывать, что думает о гардеробе известного ведущего: "Вечно как бомж"
Трагедия у Екатерины Кухар, ушел из жизни знаменитый украинский артист: «Навсегда останется в сердце»
Победительница "Холостяка" Квиткова огорошила известием о новом пополнении и кадром из роддома: "Очень нравится"
Она также рассказала, что некоторые уколы красоты успела опробовать на себе. При этом девушка уточнила, что речь идет о процедурах, которые подходили ей по возрасту. Барбара призналась, что ей было интересно посмотреть, как конкретные уколы повлияют на нее.
Напомним, участник "Танців з зірками" Каднай поразил мастерством под песню Кузьмы.
Как сообщала Politeka, вернувшийся на сцену подопечный Кузьмы получил "оплеуху" на шоу "Співають всі".
Также Politeka писала, что мама Кузьмы Скрябина обратилась к украинцам после его "воскрешения".