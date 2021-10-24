Дочь покойного украинского музыканта Андрея «Кузьмы» Кузьменко честно рассказала, почему они с мужем не торопятся с пополнением в семье, и чем она сейчас занимается.

Как известно, дочь покойного лидера группы «Скрябин», 24-летняя Барбара в 2019 году сыграла свадьбу со своим одногруппником Виктором Туром. На совместных фото молодая пара выглядит счастливой и довольной жизнью. Впрочем, в комментарии программе «Світське життя» Барбара призналась, что пока они с мужем не планируют менять что-то в своем семейном укладе и заводить ребенка.

Дочь Кузьмы пояснила, что сейчас полностью сосредоточена на своей карьере. Девушка работает в сфере дермато-косметологии и мечтает о собственной клинике. По ее словам, она не чувствует, что встала на ноги в плане карьеры, и хочет добиться большего.

«Через два месяца заканчиваю интернатуру по дермато-венерологии и каждый месяц прохожу какие-то курсы, то контурная пластика, то ботокс, то есть каждый раз разные курсы. На работу также устроилась и работаю сейчас в клинике», - рассказала Барбара.

Она также рассказала, что некоторые уколы красоты успела опробовать на себе. При этом девушка уточнила, что речь идет о процедурах, которые подходили ей по возрасту. Барбара призналась, что ей было интересно посмотреть, как конкретные уколы повлияют на нее.

Напомним, участник "Танців з зірками" Каднай поразил мастерством под песню Кузьмы.

Как сообщала Politeka, вернувшийся на сцену подопечный Кузьмы получил "оплеуху" на шоу "Співають всі".

Также Politeka писала, что мама Кузьмы Скрябина обратилась к украинцам после его "воскрешения".