Ольга Кузьменко эмоционально обратилась к украинцам после праздничного концерта на НСК "Олимпийский", где выступала группа "Скрябин"

Как пишет Politeka.net, на праздничном концерте по случаю 30-й годовщины Независимости Украины выступило много популярных артистов. Впрочем наибольший восторг вызвало появление легендарной группы "Скрябин", фронтмен которой, Андрей Кузьменко, известный всем под псевдонимом Кузьма, погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года.

Кузьму воссоздали с помощью сверхсовременных технологий и он "запел" свою легендарную песню "Люди як кораблі". По словам организатора концерта Кати Царик, это была одна из самых сложных подготовок, ведь система, которая воспроизводила образ с помощью нейронной сетки, очень сложная. Роль Кузьмы "сыграл" молодой актер Иван Блиндар.

После выступления на НСК "Олимпийски", мама легенды Ольга Кузьменко написала очень эмоциональный пост в своем Facebook, в котором поблагодарила за то, что ее сына и до сих пор помнят и добавила, что ее переполняет гордость за страну.

"Когда на огромном экране появился мой сын, которого "вернули" благодаря новейшим технологиям и которого стадион встретил огромными овациями – это было фантастическое ощущение!! Будто реально ожил Андрюша, улыбался и пел свои "Кораблі!!. И я понимаю, что это голограмма, сердце радуется невероятно, что он ВЕРНУЛСЯ", - пишет мама певца.

Женщина добавила, что "все хотят еще хоть раз увидеть Кузьму, попеть вместе и прикоснуться к его душе!" и поблагодарила организаторов концерта за такое невероятное событие.

"Благодарю от всего сердца всех создателей этого нового чуда, спасибо инициаторам и исполнителям и режиссерам! Спасибо, люди, наверное сказал бы вам всем Кузьма!", - написала женщина.

Ранее мы писали, что мама Кузьмы была вынуждена обратиться в правоохранительные органы из-за того, что You-Tube канал Кузьмы пытались уничтожить. Женщина уверена, что таким образом ее пытаются запугать, ведь она вместе с невесткой Светланой Бабийчук намерены бороться за надлежащие выплаты за песни Скрябина, ведь до этого им платили просто мизер.

Ранее Politeka писала, что Кузьму Скрябина "воскресили" на НСК "Олимпийский", кадры пробирают до мурашек: "Не уберегли..."

Напомним, что мама погибшего Кузьмы Скрябина обратилась в полицию и заявила о шантаже: "Мы будем бороться..."

A еще Politeka сообщала о "воскресение" Кузьмы, раскрытые секреты скандального номера на" Олимпийском": "эту роль исполнил...".