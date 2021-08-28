З нагоди 30-ї річниці Незалежності України на НСК "Олімпійський" виступив гурт "Скрябін"

Як пише Politeka.net, 24 серпня на концерті до 30-ї річниці Незалежності України виступило дуже багато сучасних популярних артистів. Утім найзнаковішою стала поява на НСК "Олімпійський" гурту "Скрябін", фронтмен якого Андрій Кузьменко загинув у страшній автокатастрофі 2 лютого 2015 році.

Кузьму відтворили за допомогою надсучасних технологій і він "заспівав" свою легендарну пісню "Люди як кораблі".

Пізніше організаторка концерту Катя Царик розповіла, як їм вдалося створити виступ гурту Кузьми. За словами Царик, їм не хотілося вибудовувати виступ гурту за допомогою архівних записів чи старих фото, тому довелося шукати альтернативу. Система, яка відтворювала образ за допомогою нейронної сітки, дуже складна, тому жінка хвилювалася, щоб все пройшло добре.

Царик розповідає, що голограму Кузьми створила студія Postmodern. Усім виступом гурту "Скрябін" керував Євген Санніков.

Я попросила його відтворити образ Кузьми, який співатиме. Для цього нам потрібно було знайти актора, дуже схожого на Кузьму, який зможе правильно передати його міміку. Це дуже важливо, так як нейронна мережа формує обличчя, а мімікою управляє актор. Цю роль виконав молодий актор Іван Блиндар, який зіграв Кузьму в фільмі "Я, Побєда і Берлін", знятому за однойменною повістю самого Андрія Кузьменка", - розповіла Царик.

Нагадаємо, що нещодавно мама Кузьми Ольга Кузьменко дала відверте інтерв'ю, у якому заявила, що сім'я сина не отримує належних виплат за авторські права на пісні. Через це жінка разом із вдовою співака Світланою Бабійчук звернулися у поліцію. Тоді колишні "колеги" Кузьменка подали 38 скарг на You Tube канал, який співак створив ще при житті. На щастя, мама і дружина Кузьми вчасно звернулися до юристів й спадщину легенди вдалося зберегти.

Зараз Ольга Кузьменко та Світлана Бабійчук чекають поки справу про виплати почнуть розлідувати. За словами жінки, за своє вони намірені боротися.

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