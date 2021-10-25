Украинская актриса, звезда сериала «Папик» Даша Петрожицкая, которая недавно стала Заслуженной артисткой Украины, неожиданно решила вернуться в театр.

Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая прославилась после съемок в сериале «Папик», но по-настоящему любимой зрителями она стала после участия в проектах «Голос країни» и «Танці з зірками». Впрочем, актриса не останавливается на достигнутом и пробует себя в разных сферах.

На свежих фото, которые Петрожицкая опубликовала в сети, она засветилась в компании других актрис, включая Анну Кошмал, которая сыграла Женьку в сериале «Сваты». Девушки позировали на театральной сцене в очень странных и нелепых нарядах. На одном из фото Петрожицкая лежала на сцене, пытаясь что-то сфотографировать.

«Моя Светка, завтра начинаем гастрольную программу», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«С премьерой, талантливые красивенные девочки!», «Супер представление))», «Какая ты красотка», «С удовольствием схожу на спектакль», «Вот это новость!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Петрожицкая засветила свой животик: "Даша беременная?".

Как сообщала Politeka, Петрожицкая удивила неожиданным преображением: «Теперь сама похожа на…».

Также Politeka писала, что Петрожицкая повеселилась в машине во время пробок: «Убегаю от любви».