Українська актриса, зірка серіалу "Папік" Даша Петрожицька, яка нещодавно отримала звання Заслуженої артистки України, показала, як коротає час у заторах.

Як повідомляє Politeka.net, Петрожицька прославилася після серіалу «Папік» і шоу «Голос країни», в якому вона пройшла до фіналу. Також актриса встигла засвітитися в декількох популярних телевізійних проектах.

Петрожицька їздить на своєму автомобілі, тому часто потрапляє в пробки. У себе в Instagram вона часто показує, як веселиться в машині.

"Ну а тепер - пробка", - підписала відео зірка і почала виконувати пісню "Просто Лери" під назвою "Ананасовий сік".

Варто відзначити, що Петрожицька була розпатлана, її волосся було зібране в хвіст. Одягнена зірка була в шкіряну куртку і сонцезахисні окуляри.

"Тому що я, тому що я, тому що я тікаю від кохання", - активно підспівувала Петрожицька, поки стояла в пробці.

Відзначимо, що Петрожицька прекрасно співає, тому шанувальники обожнюють слухати пісні в її виконанні.

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