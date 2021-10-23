Українська актриса, зірка серіалу "Папік" Даша Петрожицька, яка нещодавно отримала звання Заслуженої артистки України, показала, як коротає час у заторах.
Як повідомляє Politeka.net, Петрожицька прославилася після серіалу «Папік» і шоу «Голос країни», в якому вона пройшла до фіналу. Також актриса встигла засвітитися в декількох популярних телевізійних проектах.
Петрожицька їздить на своєму автомобілі, тому часто потрапляє в пробки. У себе в Instagram вона часто показує, як веселиться в машині.
"Ну а тепер - пробка", - підписала відео зірка і почала виконувати пісню "Просто Лери" під назвою "Ананасовий сік".
Поповнення в родині Ротару, її син вперше показав малятко: "Ласкаво просимо..."
Трагедія у Катерини Кухар, пішов з життя знаменитий український артист: "Назавжди залишиться в серці"
Новий скандал гримить на "Танцях з зірками" навколо Гвоздьової і Melovin'a: "Ну і навіщо цей цирк"
Поліція перервала виступ Кухар, суддя "Танців з зірками" не стримала емоцій: "Вперше в моїй практиці..."
Екс-хатня робітниця Пугачової розповіла невідомі подробиці про її дітей і шлюб з Галкіним: "Страшно спілкуватися"
Варто відзначити, що Петрожицька була розпатлана, її волосся було зібране в хвіст. Одягнена зірка була в шкіряну куртку і сонцезахисні окуляри.
"Тому що я, тому що я, тому що я тікаю від кохання", - активно підспівувала Петрожицька, поки стояла в пробці.
Відзначимо, що Петрожицька прекрасно співає, тому шанувальники обожнюють слухати пісні в її виконанні.
Нагадаємо, що Петрожицька показала кругленький животик: "Даша вагітна?".
Як повідомляла Politeka, Петрожицька здивувала перевтіленням: "Схожа на авокадо".
Також Politeka писала, що Петрожицька в дивному костюмі показала, чим займалася до слави: "Удача".